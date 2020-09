Berlusconi continua a lavorare. “Sto abbastanza bene e parteciperò alla campagna elettorale”. Contagiata anche la nuova compagna del Cav e un uomo della scorta (Di giovedì 3 settembre 2020) “Voglio assicurarvi che sto abbastanza bene e continuo a lavorare. Parteciperò in tutti i modi possibili anche alla campagna elettorale in corso”. E’ quanto ha detto il presidente di Forza Italia ed ex premier, Silvio Berlusconi, a proposito delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Coronavirus, in collegamento telefonico dalla sua residenza di Arcore con la sede del partito a Genova. “Un grazie sincero al presidente della Repubblica Mattarella – ha aggiunto il Cavaliere -, al presidente del Consiglio Conte, al ministro degli Esteri Di Maio, all’ambasciatore degli Stati Uniti, ai parlamentari di ogni schieramento politico, agli esponenti del centrosinistra a cominciare dal ... Leggi su lanotiziagiornale

