Berlusconi, contagiati anche i figli Luigi e Barbara. Il fratello Paolo: «Siamo tutti in autoisolamento» (Di giovedì 3 settembre 2020) Oltre a Silvio Berlusconi, sono positivi al tampone anche due figli dell’ex premier, Luigi e Barbara. tutti coloro che sono venuti a contatto con il Cav – dai familiari alla nuova segretaria fino ai più stretti collaboratori del suo entourage – sono stati sottoposti a tampone, come previsto dalle prescrizioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus. Paolo Berlusconi: «Silvio è tranquillo» «Ha lavorato. Compatibilmente con il virus che ha preso Silvio sta bene», ha detto Paolo Berlusconi all’Adnkronos. «Sintomi non ne ha. Quindi, vista la sua costituzione molto forte, dovrebbe farcela senza problemi. L’ho sentito assolutamente ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Berlusconi, contagiati anche i figli Luigi e Barbara. Il fratello Paolo: «Siamo tutti in autoisolamento»… - MarleyBrandy : Colpaccio di Alberto 'Il Covid è clinicamente morto' Zangrillo che si ritrova i due pazienti top contagiati a vicen… - agnostico43 : Berlusconi. Naturalmente auguri, ma di contagiati ce ne sono tantissimi e quindi a tutti auguriamo il meglio. Certo… - DiRipalta : Qualcuno sa dirmi se #Berlusconi è stato conteggiato nel contagiati di oggi? E se sì in che modo??? - moneypuntoit : ?? Silvio Berlusconi positivo al coronavirus: contagiati anche i figli ?? -