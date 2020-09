Benevento, stamani intervento di lavaggio e sanificazione dell’area mercatale di viale Mellusi (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clemente Mastella e l’assessora al Sostegno alle Imprese, Maria Carmela Mignone, rendono noto che, a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli agricoltori e dei commercianti ortofrutticoli, hanno chiesto e ottenuto dall’Asia un intervento straordinario di lavaggio e sanificazione dell’area mercatale di viale Mellusi. intervento che è stato effettuato nelle prime ore della giornata odierna. “L’intervento – spiegano il sindaco Mastella e l’assessora Mignone – rappresenta un ulteriore segnale della collaborazione in atto tra il Comune e le varie società partecipate al fine di rispondere ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Al via stamani i test di ingresso alla facoltà di Medicina #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento stamani

Ottopagine

Scrive l'ufficio stampa della Provincia di Benevento: Sono cominciati stamani presso la palestra polifunzionale della Provincia di Benevento, il “PalaTedeschi” di via Rivellini del capoluogo, i test d ...Sono cominciati stamani presso la palestra polifunzionale della Provincia di Benevento, il “PalaTedeschi” di via Rivellini del capoluogo, i test d’ingresso ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e ...