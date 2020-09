Belotti: “Preoccupato per il coronavirus. Nessun abbraccio con mio padre perché temeva di contagiarmi…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Campionato alle porte ma per Andrea Belotti è tempo prima di Nazionale. La Nations League con l'Italia vedrà il bomber del Torino protagonista del doppio impegno con Bosnia e Olanda. Nella testa del centravanti, però, non solo il calcio bensì una situazione complicata legata al coronavirus e ai contagi che sono tornati ad aumentare. Intervistato da Raisport, l'attaccante azzurro, dal ritiro di Coverciano, ha commentato il momento del calcio e personale.Belotti: "Preoccupato dai contagi. Con mio padre..."caption id="attachment 1016299" align="alignnone" width="626" Belotti (getty images)/caption"Se sono preoccupato per i nuovi contagi? Un po' sì perché comunque in una squadra di calcio c'è sempre un contatto con altri giocatori, il rischio di contagiare e ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Belotti: 'Preoccupato per il coronavirus. Nessun abbraccio con mio padre perché temeva di contagiarmi...' -… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Coronavirus:Belotti,preoccupato da tanti colleghi contagiati Bomber Toro, 'all'interno delle squadre siamo sempre a contatto' - ansacalciosport : Coronavirus:Belotti,preoccupato da tanti colleghi contagiati. Bomber Toro, 'all'interno delle squadre siamo sempre… - milansette : Coronavirus: Belotti,preoccupato da tanti colleghi contagiati - sportli26181512 : Coronavirus: Belotti,preoccupato da tanti colleghi contagiati: (ANSA) - FIRENZE, 02 SET - ''Sono un po' preoccupato… -

Ultime Notizie dalla rete : Belotti “Preoccupato