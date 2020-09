Beautiful anticipazioni: il matrimonio si avvicina, la verità si allontana (Di giovedì 3 settembre 2020) Liam e Brooke proprio non riescono a credere che Hope si sia fatta convincere in questo modo da Thomas. Ma la ragazza ha intenzione di andare per la sua strada. Il suo dolore più grande riguarda la paura di non poter mai avere altri figli e di non poter dare quindi a Liam una famiglia.Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che questa convinzione di Hope la porterà dritta tra le braccia di Thomas. Ma questo matrimonio si farà? Iniziamo con le anticipazioni di Beautiful e la trama della puntata di domani 4 settembre 2020. Il mese è iniziato con grandi colpi di scena ma al momento siamo ancora molto distanti dalla verità sulla piccola Beth che non è stata ancora rivelata. Thomas infatti continua ad agire senza che nessuno lo fermi, anche se Xander ha provato a ... Leggi su ultimenotizieflash

