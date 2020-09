Barcellona, nessuna offerta per Umtiti e ora il difensore può partire. Juve alla finestra (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo il terremoto Messi, in casa Barcellona la situazione è sempre più instabile. Parecchi veterani avevano minacciato l'addio dopo la batosta in Champions contro il Bayern Monaco e la richiesta della cessione da parte dell'asso argentino ha scatenato un fuggi fuggi generale.Umtiti SENZA offerta, LA Juve CI PENSAcaption id="attachment 719879" align="alignnone" width="300" Umtiti (Getty Images)/captionL'arrivo di Koeman ha di fatto impedito gli addii di Sergio Busquets e Piqué mentre Luis Suarez è un sicuro partente in casa Barça. All'uruguaiano non è andato giù il comportamento del nuovo allenatore che lo avrebbe liquidato in un minuto di telefonata. Stesso destino sembra toccare anche Samuel Umtiti che nel frattempo non ha ricevuto ... Leggi su itasportpress

