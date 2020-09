Barcellona, il padre di Messi conferma: “Sì, al lavoro per la permanenza di Leo” (Di giovedì 3 settembre 2020) Clamorose novità per quanto riguarda la telenovela che riguarda Leo Messi e il suo futuro al Barcellona o lontano dalla Catalogna. Come anticipato da alcuni media argentini, adesso la Pulce potrebbe davvero restare in blaugrana. Il padre del giocatore, Jorge, dopo l’incontro con il presidente Bartomeu ha ammesso che potrebbero essere cambiate alcune cose e che il figlio sarebbe pronto a rispettare il proprio contratto in scadenza nel 2021: “La riunione con Bartomeu è andata bene. se stiamo studiando una possibilità per restare? Sì”. Leggi su sportface

