Barbara D’Urso Instagram foto rubata a ‘Pomeriggio 5’, outfit “azzardato”: «Una ragazzina» (Di giovedì 3 settembre 2020) «Pomeriggio Cinque Domenica Live Grande Fratello Live – Non è la d’Urso Dottoressa Giò», si legge così in calce al profilo Instagram di Barbara D’Urso, che effettivamente è tra le conduttrici più presenti in tv. La splendida 63enne si accinge a tornare su Canale 5, dopo un 2019-2020 intenso: Carmelita è andata in onda anche durante il periodo del lockdown, la fase più acuta del Covid, quando il pubblico non era presente in studio. Oggi Carmelita rimette piede a Mediaset, come prova l’ultima foto sul suo profilo Instagram, che ha scatenato numerose polemiche, ma ha pure raccolto l’applauso virtuale dei soliti affezionati fan. leggi anche l’articolo —> Alessia Macari Instagram strepitosa, il ... Leggi su urbanpost

convint28 : RT @annamariamoscar: @carmelitadurso Questo non lo dico io: Barbara D’Urso ecco le rughe sul collo quelle che nasconde con le luci e alzand… - SnobDi : @salvospampinato Falsi come i dispiaceri di Barbara D’Urso - jemenfousoui : @EmanuelePigni Mi ha detto “guardo le foto in cui fai la bocca da Barbara d’Urso e mi ricordo che vuoi fare la rice… - jemenfousoui : @EmanuelePigni Questo/a mi ha deriso perché ha detto che faccio la bocca da Barbara d’Urso nelle foto ?? - LelloPinto : RT @LelloPinto: Speriamo che con #Vivendi spariscano Maria de Filippi Barbara D'Urso e Maurizio Costanzo. Avete distrutto l'Italia con tras… -

