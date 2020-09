Barack Obama racconta al principe Harry: “Il matrimonio con Michelle era forte…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il principe Harry e Barack Obama sono in ottimi rapporti. La profondità dell’amicizia dei due è stata messa in mostra quando Harry ha curato come ospite il programma Today della BBC Radio 4, nel lontano dicembre 2017. In quell’occasione il principe ha sottoposto l’ex leader a un’intervista molto interessante, durante la quale ha parlato del bellissimo rapporto con la moglie Michelle Obama. Ecco le dichiarazioni rimaste nel cuore degli ascoltatori. Harry e Barack Obama, l’intervista a cuore aperto su Michelle Durante l’intervista amichevole, il principe Harry ha chiesto cosa stesse passasse ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama NBA, LeBron James chiama Barack Obama: i consigli telefonici dell'ex presidente USA Sky Sport Harry e Meghan, super accordo con Netflix

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno firmato un accordo multimilionario con Netflix: la coppia collaborerà a tantissimi progetti con il gigante dello streaming.

Harry e Meghan produrranno contenuti per Netflix: accordo da circa 150 milioni di dollari

Che i duchi di Sussex avessero intenzione di fare dell’industria dello spettacolo il fulcro del loro «sogno americano», era ormai evidente a tutti: già lo scorso marzo Meghan aveva prestato la sua voc ...

