Balzo di contagi in Italia: 1.326 nuovi casi. Berlusconi tra i positivi: 'Continuo la mia battaglia' (Di giovedì 3 settembre 2020) Ieri nuovo record di tamponi: quasi 103mila. Tra i contagiati anche il leader di Forza Italia e i due figli Luigi e Barbara. Il Cavaliere 'è asintomatico e resta in regime di isolamento ad Arcore' ha ... Leggi su tg.la7

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia balzo dei contagi: 1.326 nuovi casi e 6 decessi. Nuovo record di tamponi… - irpiniatimes1 : Covid-19 Italia, nuovo balzo dei contagi: il bollettino - infoitinterno : Nuovo balzo dei contagi in Calabria: ecco dove sono stati. 1.485 tamponi nelle ultime 24 ore - doloresebasta : RT @ElioLannutti: Coronavirus, ultime notizie: altro balzo dei nuovi contagi in Francia, oltre i 7.000. Australia per la prima volta in rec… - Angela23763271 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie. In Italia balzo dei contagi: 1.326 nuovi casi e 6 decessi. Nuovo record di tamponi https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Balzo contagi Coronavirus, ultime notizie: altro balzo dei nuovi contagi in Francia, oltre i 7.000. Viminale, per voto sicuro 15 milioni di mascherine. Calcio, Neymar positivo Il Sole 24 ORE Covid: nuovo aumento dei casi in Italia, Francia e Turchia

Peggiora il quadro epidemiologico, compreso quello italiano che ha segnato un nuovo aumento dei contagi di Covid: nelle ultime 24 ore sono stati 1.326 (978 ieri). In attesa della proroga del Dpcm, il ...

Balzo di contagi in Italia: 1.326 nuovi casi. Berlusconi tra i positivi: 'Continuo la mia battaglia'

Ieri nuovo record di tamponi: quasi 103mila. Tra i contagiati anche il leader di Forza Italia e i due figli Luigi e Barbara. Il Cavaliere "è asintomatico e resta in regime di isolamento ad Arcore" ha ...

Peggiora il quadro epidemiologico, compreso quello italiano che ha segnato un nuovo aumento dei contagi di Covid: nelle ultime 24 ore sono stati 1.326 (978 ieri). In attesa della proroga del Dpcm, il ...Ieri nuovo record di tamponi: quasi 103mila. Tra i contagiati anche il leader di Forza Italia e i due figli Luigi e Barbara. Il Cavaliere "è asintomatico e resta in regime di isolamento ad Arcore" ha ...