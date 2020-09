Ballando con le Stelle, rimandata la messa in onda: al suo posto Il commissario Montalbano (che ‘sfida’ Tu Si Que Vales”) (Di giovedì 3 settembre 2020) “La nuova data di partenza di Ballando con le Stelle è il 19 settembre“, Milly Carlucci annuncia in un video pubblicato su Twitter lo slittamento di Ballando con le Stelle. La positività al Coronavirus del concorrente Daniele Scardina e del ballerino Samuel Peron ha causato ritardi allo show del sabato sera di Rai1. Il direttore Stefano Coletta, fa sapere il sito di Davide Maggio, è corso subito ai ripari affidandosi per sabato 12 all’ennesima replica de Il commissario Montalbano. Toccherà alla fiction con Luca Zingaretti sfidare il debutto del colosso Tu si que vales con Maria De Filippi. Una sfida che vede sulla carta favorito lo show di Canale 5 ma la serie in onda sulla prima rete si è dimostrata molto temibile ... Leggi su ilfattoquotidiano

