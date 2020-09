Bake Off Italia Dolci in Forno la prima puntata su Real Time (e Nove) venerdì 4 settembre, le novità (Di giovedì 3 settembre 2020) Bake Off Italia Dolci in Forno dal 4 settembre la nuova edizione su Real Time Squadra che vince non si cambia…al massimo si allarga. Bake Off Italia – Dolci in Forno torna con la nuova edizione da venerdì 4 settembre su Real Time con una novità: Csaba Della Zorza in prestito da Cortesie per gli Ospiti, giudice accanto al consolidato gruppo formato da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. A tenere le fila del programma (14 puntate da 90 minuti) è ancora una volta Benedetta Parodi. L’ottava edizione del cooking show targato BBC, prodotto da Banijay ... Leggi su dituttounpop

mony_carmy : È inutile che mi ricordano la partita della nazionale perché domani c'è bake off Italia e guarderò quello… - wilselfstones : Ma quindi domani inizia Bake Off una gioiaaaaaaa - burnedtongue : mi fa riderissimo che siamo tutti contenti per l'inizio di bake off fino a quando ci ricordiamo che c'è csaba -