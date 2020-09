Ayrton Senna, Netflix produrrà una serie tv sul leggendario pilota (Di giovedì 3 settembre 2020) Tutti conoscono Ayrton Senna per le sue vittorie e le leggendarie imprese in Formula 1, ma pochi possono dire di sapere come era la vita del più grande pilota di tutti i tempi lontano dalla pista. Adesso, quelle poche persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo anche nel privato sono pronte a raccontarci una storia totalmente inedita sul campionissimo delle corse, inavvicinabile per chiunque, anche da chi oggi indossa un casco giallo e lo ricorda terribilmente dopo ogni giro veloce, dopo ogni sorpasso, dopo ogni vittoria. La vita di Ayrton diventa una serie TV Da pochi minuti Netflix ha annunciato che produrrà la prima serie TV sull’immortale Ayrton Senna, un mito ancora oggi per tutti i ragazzi che coltivano il ... Leggi su tutto.tv

