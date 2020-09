Ayrton Senna: Netflix annuncia la serie tv dedicata al campione di Formula1 (Di giovedì 3 settembre 2020) Netflix annuncia la produzione della prima serie tv dedicata ad Ayrton Senna, il campione di Formula1 brasiliano scomparso in un tragico incidente in pista nel 1994. Ad Ayrton Senna sarà dedicata la nuova serie tv targata Netflix, la prima sulla vita all'iconico pilota brasiliano. Il progetto darà ai fan la possibilità di ripercorrere la storia del campione di Formula1, scoprendolo proprio come Beco o Becão, così affettuosamente soprannominato da amici e familiari. Composta da 8 episodi girati in inglese e portoghese brasiliano, e programmata per l'uscita nel corso del 2022, la ... Leggi su movieplayer

NetflixIT : La vita di un fenomeno, raccontata da chi più lo ha amato. È in arrivo su Netflix una serie di 8 episodi su Ayrton… - LaStampa : Prodotta da Netflix, verrà realizzata in collaborazione con la famiglia del campione della Formula 1. L’uscita è pr… - LIDAMUGNAI : RT @LaStampa: Prodotta da Netflix, verrà realizzata in collaborazione con la famiglia del campione della Formula 1. L’uscita è prevista nel… - foto_nerd : Netflix ha annunciato una serie incentrata su Ayrton Senna, uno dei più iconici piloti di Formula 1 mai esistiti. E… - GalvaniM : RT @NetflixIT: La vita di un fenomeno, raccontata da chi più lo ha amato. È in arrivo su Netflix una serie di 8 episodi su Ayrton Senna, re… -

