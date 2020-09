Ayrton Senna, Netflix annuncia la miniserie (Video) (Di giovedì 3 settembre 2020) La vita di una leggenda della Formula 1 non poteva non diventare una serie tv. Succederà grazie a Netflix, che ha annunciato la realizzazione di una miniserie da otto episodi che racconterà Ayrton Senna come mai prima d'ora, grazie anche alla collaborazione della famiglia del pilota scomparso ad Imola il 1° maggio 1994.La miniserie, infatti, oltre a mostrare gli eventi della carriera di Senna più importanti, racconterà anche chi era Ayrton Senna quando era fuori dai circuiti, conoscendo meglio quegli aspetti di Beco o Becão (così era chiamato affettuosamente da amici e familiari) che facevano parte della sua personalità ma che sono poco noti al grande pubblico.La vita di un ... Leggi su blogo

