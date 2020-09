Autostrade al fotofinish. Oggi CdA di Atlantia (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – E’ in dirittura d’arrivo il dossier Autostrade, dopo due anni di ipotesi e trattative fra il Governo ed Atlantia, che Oggi riunisce il CdA per approvare lo spin off di ASPI, di cui attualmente detiene l’88% del capitale. L’operazione per grandi linee prevede la progressiva uscita della holding della famiglia Benetton e l’ingresso nel capitale di CDP e di altri investitori, come previsto dall’accordo siglato con il Governo a metà luglio. Sui dettagli e sul valore dell’asset c’è stata una lunga trattativa, con varie ipotesi in campo: dall’ingresso diretto di CDP nel capitale di ASPI ad un’operazione di mercato che passasse per l’IPO. Fra accelerazioni e battute d’arresto, l’estate è trascorsa ancora all’insegna ... Leggi su quifinanza

newsfinanza : Autostrade al fotofinish. Oggi CdA di Atlantia -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade fotofinish Autostrade al fotofinish. Oggi CdA di Atlantia Il Messaggero Autostrade al fotofinish. Oggi CdA di Atlantia

(Teleborsa) - E' in dirittura d'arrivo il dossier Autostrade, dopo due anni di ipotesi e trattative fra il Governo ed Atlantia, che oggi riunisce il CdA per approvare lo spin off di ASPI, di cui attua ...

(Teleborsa) - E' in dirittura d'arrivo il dossier Autostrade, dopo due anni di ipotesi e trattative fra il Governo ed Atlantia, che oggi riunisce il CdA per approvare lo spin off di ASPI, di cui attua ...