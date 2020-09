Australia, donna arrestata per post che promuoveva protesta anti-lockdown (Di giovedì 3 settembre 2020) Zoe Buhelr, un’Australiana di 28 anni residente nello stato di Victoria, è stata arrestata dalla polizia per aver pubblicato sui social un post che inneggiava alle proteste anti-lockdown. Più nello specifico, Buhler aveva invitato tutti a prender parte a un corteo non organizzato. La donna è stata arrestata con l’accusa di istigazione a delinquere. Zoe … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

