Aurora Ramazzotti spodestata senza pietà | La causa è Paola Di Benedetto? (Di giovedì 3 settembre 2020) Questo è l’anno in cui Paola Di Benedetto vuole il podio in toto: prima la vittoria del Grande Fratello Vip 4 ed ora il ruolo di speaker in radio dove Aurora Ramazzotti è stata spodestata senza pietà. La giovane influencer Aurora Ramazzotti è stata spodestata senza pietà dal suo ruolo di speaker radiofonica perdendo una … L'articolo Aurora Ramazzotti spodestata senza pietà La causa è Paola Di Benedetto? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Giulia De Lellis mostra la pelle segnata dall’acne: “Senza trucco e filtri è un’altra storia”

“Non ho mai avuto il coraggio”, aveva scritto Giulia De Lellis ad Aurora Ramazzotti quando, qualche mese fa, la figlia di Michelle Hunziker aveva lanciato un messaggio di body positivity sui social, m ...

