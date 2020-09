Aurora Ramazzotti, il piccolo incidente preoccupa i fan: escoriazioni alle gambe [FOTO] (Di giovedì 3 settembre 2020) La polemica su Aurora Ramazzotti e Michelel Hunziker per la FOTO alla Scala dei Turchi Qualche giorno fa Aurora Ramazzotti era finita al centro delle polemiche insieme alla madre Michelle Hunziker. Le due donne, grazie ad una guida locale, si sono avventurate nella meravigliosa Scala dei Turchi, in provincia di Agrigento. Le due donne, però, non sapevano o non sono state informate che al momento il sito è chiuso al pubblico, quindi si può osservarla solo da lontano. La soubrette svizzera e la madre, invece hanno realizzato qualche scatto e poi postato su Instagram scatenando un polverone mediatico. Dopo questa parentesi, che potrebbe comportare alle due una sanzione, la nota influencer ha catturato l’attenzione dei follower per qualcos’altro. Ma andiamo ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Giulia De Lellis come Aurora Ramazzotti senza filtri e trucco su Instagram (FOTO) - #Giulia #Lellis #Aurora… - Gil_Hol : @trash_italiano bel messaggio quello di aurora ramazzotti, adesso tutte a seguire per farsi portavoce di un messagg… - blogtivvu : Giulia De Lellis come Aurora Ramazzotti, senza filtri e trucco mostra ai follower la sua acne e lancia un messaggio… - blogtivvu : Giulia De Lellis come Aurora Ramazzotti, senza filtri e trucco mostra l’acne su Instagram (FOTO) - ivanburatti : @DrApocalypse Conto facile: bisogna ricordarsi l’età di Aurora Ramazzotti! -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti, il piccolo incidente preoccupa: "Solo per... CheNews.it Giulia De Lellis, il selfie senza trucco e senza inganno: "E’ una storia diversa"

Aveva sostenuto a gran voce anche Aurora Ramazzotti quando, tempo fa, si è fotografata al naturale mettendo in evidenza anche lei i problemi di acne sul viso. Messaggi di body positivity che ...

Aurora Ramazzotti spodestata senza pietà | La causa è Paola Di Benedetto?

“Cambio della guardia a Rtl 102.5. Dopo il lockdown si sono perse le tracce di Aurora Ramazzotti. Al suo posto in arrivo Paola Di Benedetto, vincitrice del Gf Vip 4” che fine ha fatto Aurora Ramazzott ...

Aveva sostenuto a gran voce anche Aurora Ramazzotti quando, tempo fa, si è fotografata al naturale mettendo in evidenza anche lei i problemi di acne sul viso. Messaggi di body positivity che ...“Cambio della guardia a Rtl 102.5. Dopo il lockdown si sono perse le tracce di Aurora Ramazzotti. Al suo posto in arrivo Paola Di Benedetto, vincitrice del Gf Vip 4” che fine ha fatto Aurora Ramazzott ...