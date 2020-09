Audio “rubato”, Luigi De Siervo commenta l’archiviazione del caso (Di giovedì 3 settembre 2020) “A distanza di un anno mi è stata resa giustizia anche dalla Procura Federale”. Così l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato l’odierna archiviazione del procedimento aperto a suo carico dopo un Audio registrato di nascosto con un cellulare e diffuso illegittimamente al termine di una riunione del Consiglio di Lega. “Un Audio di pochi secondi, estrapolato ad arte dal contesto per far apparire un pensiero opposto a quello effettivamente rappresentato – ha proseguito De Siervo -. Stavo spiegando in CdA che, attenendoci alle direttive Uefa e Fifa, avremmo cercato di non dare voce, nei nostri stadi, ai violenti e ai facinorosi. Questa archiviazione rende giustizia al mio pensiero in tema di lotta al ... Leggi su calcioweb.eu

