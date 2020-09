Asili nido privati, con anticipi e ‘donazioni’ ora si paga anche il rischio d’impresa (Di giovedì 3 settembre 2020) di Sara Finalmente è settembre e anche i genitori di bambini e bambine di tenera età stanno ripartendo con la riapertura degli Asili nido e un’organizzazione familiare e lavorativa meno in preda “ad una crisi di nervi”. Ovviamente noi genitori, per arrivare a settembre preparati, ci siamo mossi a partire da gennaio con le domande di pre-iscrizione al nuovo anno, fase pre-Covid. Durante i mesi di chiusura, poi, chi ha inserito il figlio/a in un asilo nido privato (per mancanza di posti al comunale) si è visto arrivare richieste di sostegno a titolo volontario, facendo leva sull’ansia genitoriale “altrimenti a settembre non sapremo se saremo a aperti o no”, richiesta di pagamento della retta anticipata del primo mese a giugno (quando ancora non ... Leggi su ilfattoquotidiano

