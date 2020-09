Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 2 settembre: boom per i Seat Music Awards con 4 milioni (Di giovedì 3 settembre 2020) Il ritorno della Musica dal vivo in tv, in una stagione segnata dalla cancellazione dei grandi concerti, è stato apprezzato dalla platea tv. Il primo dei due appuntamenti con i ‘Seat Music Awards 2020‘, trasmesso il 2 settembre in prima serata da Rai1, è stato il programma più seguito della serata con 4.094.000 telespettatori e uno share del 22.24%. Ascolti tv prime time Al secondo posto, tra i programmi di prime time, il film-tv ‘Il generale Dalla Chiesa‘ su Canale 5, visto da 1.582.000 telespettatori, con il 9.7% di share. Su Rai2 il ritorno di The Good Doctor 3 in prima visione assoluta ha interessato 1.477.000 telespettatori pari al 7% di share (primo episodio: 1.423.000 – 6.4%; secondo: 1.525.000 – 7.7%). Su Italia 1 Acts of ... Leggi su tvzap.kataweb

