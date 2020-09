Arriva l’ok dell’UE per il bonus PC e tablet da 500 euro, le ultime (Di giovedì 3 settembre 2020) Il bonus PC e tablet da 500 euro e quello da 200 euro per Internet fa gola a molti italiani: probabilmente vi farà sapere piacere che, come riportato da ‘tech.everyeye.it‘, è appena Arrivato l’ok ai nostri voucher dall’Unione europea. Le richieste, naturalmente per chi ne avrà diritto, potranno essere inviate a partire dal 20 settembre: il Governo si affiderà, con ogni probabilità, al sito di Infratel. Possiamo anche provare ad immaginare come dovrà essere compilata la domanda, che reclamerà l’inserimento dei dati anagrafici del beneficiario ed il modello ISEE in corso di validità (per rientrarci occorrerà che la famiglia richiedente abbia un ISEE annuale inferiore ai 20 mila ... Leggi su optimagazine

