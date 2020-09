Armine Harutyunyan, la modella Gucci risponde alle critiche: "Hanno solo paura" (Di giovedì 3 settembre 2020) La modella Gucci Armine Harutyunyan, dopo le critiche ricevute in questi giorni sul web per il suo aspetto fisico, ha detto che non riesce a spiegarsi perché si parli di lei. Dopo essere stata insultata per il suo aspetto fisico, Armine Harutyunyan la modella Gucci ha risposto alle critiche in un'intervista al quotidiano Repubblica, spiegando che non potendo impedire alla gente di parlare, ha deciso di ignorarla e che molte persone Hanno paura di ciò che è diverso e non capiscono. Armine Harutyunyan è uno dei volti più famosi della casa di moda italiana Gucci grazie ad Alessandro ... Leggi su movieplayer

