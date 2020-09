Armine Harutyunyan e la foto del saluto romano: la modella di Gucci fa chiarezza (Di giovedì 3 settembre 2020) Armine Harutyunyan è stata insultata sui sui profili social per essere stata fotografata a Roma con il braccio alzato in un modo che ricorda il saluto fascista. Armine Harutyunyan dopo essere stata vittima di body shaming è stata accusata di aver fatto il saluto romano: la modella di Gucci ha voluto chiarire che il suo era solo un omaggio agli antichi romani, non certamente un saluto fascista. Armine Harutyunyanin in questi giorni è stata attaccata dagli haters per due motivi: il primo legato è al suo aspetto fisico fuori dai canoni di bellezza attuali, il secondo ad una foto. La modella di origini armene ... Leggi su movieplayer

