Aragosta blu salvata in un ristorante…stava per essere mangiata (Di giovedì 3 settembre 2020) Una rara Aragosta blu stava per essere mangiata in un ristorante di Ohio, per fortuna è stata salvata. Cosa è successo nel dettaglio Ohio, in un ristorante è stata salvata un’Aragosta blu, esemplare molto raro, che stava per essere mangiata. Ad accorgersi di tale rarità è stato un impiegato del ristorante “Red Lobster” a Cuyahoga … L'articolo Aragosta blu salvata in un ristorante…stava per essere mangiata proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Ultime Notizie dalla rete : Aragosta blu Aragosta blu salvata in un ristorante…stava per essere mangiata Yeslife Tra relitti e meraviglie del mare sardo

È considerato il mare tropicale d'Italia. Un'acqua limpida e trasparente tanto che i raggi del sole possono raggiungere profondità anche oltre i 40 metri. Acqua da favola. Il mare della Sardegna è uno ...

Stava per essere mangiata, ma una rara aragosta blu è stata poi salvata da un ristorante

Succede in Ohio: una rara aragosta blu è stata salvata dall'essere mangiata, poiché la creatura è stata mandata in un zoo. In particolare, ad essersi accorto della rarità della creatura è stato un imp ...

È considerato il mare tropicale d'Italia. Un'acqua limpida e trasparente tanto che i raggi del sole possono raggiungere profondità anche oltre i 40 metri. Acqua da favola. Il mare della Sardegna è uno ...Succede in Ohio: una rara aragosta blu è stata salvata dall'essere mangiata, poiché la creatura è stata mandata in un zoo. In particolare, ad essersi accorto della rarità della creatura è stato un imp ...