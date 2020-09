Antonella Elia in cerca di soldi | Fabio Testi al veleno dopo il GF Vip (Di giovedì 3 settembre 2020) In un’intervista sul settimanale ‘NuovoTv’ secondo Fabio Testi, Antonella Elia sarebbe in cerca di soldi per poter convolare a nozze con Pietro Delle Piane. Antonella Elia sarebbe in cerca di soldi secondo l’attore Fabio Testi che spiega anche il perché: “La Elia e il compagno si sposeranno? Dipende tutto dai soldi che ricaveranno da quest’operazione”. … L'articolo Antonella Elia in cerca di soldi Fabio Testi al veleno dopo il GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Hely0411 : È UFFICIALE: Tommaso Zorzi is the new Antonella Elia e di conseguenza sarà il mio concorrente preferito - _always_lou : @Hugmenowzayn antonella elia - OrlandoGFVIP : RT @loscolaro: ANTONELLA ELIA STAN ACCOUNT #GFVIP ??? - loscolaro : ANTONELLA ELIA STAN ACCOUNT #GFVIP ??? - loscolaro : Concordo troppo lanciato. Il nuovo cucuzza con le cucuzzers. Poi si sa che su Twitter tutti acclamano chi litiga e… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Antonella Elia cachet, quanto guadagna l’ex del Grande Fratello Vip? ControCopertina Antonella Elia in cerca di soldi | Fabio Testi al veleno dopo il GF Vip

Antonella Elia sarebbe in cerca di soldi secondo l’attore Fabio Testi che spiega anche il perché: “La Elia e il compagno si sposeranno? Dipende tutto dai soldi che ricaveranno da quest’operazione”.

Grande Fratello Vip: a causa del Covid-19, salta la conferenza stampa

Per evitare assembramenti, il consueto incontro tra lo staff del reality e i giornalisti non ci sarà. La Casa del Gf resterà a porte chiuse. Manca pochissimo all'esordio della quinta attesissima edizi ...

Antonella Elia sarebbe in cerca di soldi secondo l’attore Fabio Testi che spiega anche il perché: “La Elia e il compagno si sposeranno? Dipende tutto dai soldi che ricaveranno da quest’operazione”.Per evitare assembramenti, il consueto incontro tra lo staff del reality e i giornalisti non ci sarà. La Casa del Gf resterà a porte chiuse. Manca pochissimo all'esordio della quinta attesissima edizi ...