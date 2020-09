Anticipazioni The Good Doctor 3: spoiler nuovi episodi del 9 settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo cinque mesi di attesa The Good Doctor 3 è ritornato in tv con le nuove puntate. Ieri sera, infatti, su Rai 2 sono andati in onda due nuovi episodi della terza stagione della serie con protagonista il giovane medico Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore, mentre mercoledì 9 settembre andranno in onda altri due episodi di cui vi anticipiamo la trama. The Good Doctor 3 spoiler nuovi episodi: Anticipazioni puntate del 9 settembre The Good Doctor 3 è ritornato su Rai 2 con i nuovi episodi ieri sera. Dopo una pausa di 5 mesi, dovuta principalmente ad un problema di ... Leggi su tutto.tv

