Anticipazioni Amici 20: famoso Tiktoker supera il provino, ma potrebbe non essere solo (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono partiti ufficialmente i casting di Amici 2020-2021. Il talent show di Maria De Filippi dovrebbe iniziare in autunno ma già emergono i primi rumors sui partecipanti. Da ore, si parlava di alcuni noti Tiktoker che avevano partecipato ai provini per entrare nella scuola di Amici. Per uno di loro sembra fatta. Di chi si tratta? Valerio Mazzei da TikTok ad Amici 2020 A svelare l’ammissione ad Amici di Valerio Mazzei è il settimanale Chi, mentre Allmusicitalia.it aveva parlato della sua partecipazione ai provini. A quanto pare, il giovane Tiktoker è riuscito ad entrare nella scuola. Per chi non lo conoscesse, Valerio è un ragazzo di 20 anni, appassionato di canto e noto Youtuber con all’attivo 1.300.000 iscritti, più 1.700.00 iscritti su ... Leggi su tutto.tv

LeilaTopino : RT @CIAfra73: #Daydreamer, Le ali del sogno #ErkenciKus Anticipazioni della settimana dal 31 agosto al 4 settembre 2020 · CAN E SANEM DECID… - CIAfra73 : #Daydreamer, Le ali del sogno #ErkenciKus Anticipazioni della settimana dal 31 agosto al 4 settembre 2020 · CAN E S… - FabyMaves90 : #ilparadisodellesignore Dalle anticipazioni la noia vince ancora PARTE 1: -Armando e il Don rivisitano la settimana… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Amici Amici 20/ Anticipazioni: il TikToker Valerio Mazzei tra gli allievi? Il Sussidiario.net Ha suscitato scalpore il loro ritorno di fiamma. Dopo il falò di confronto sembrava infatti che la loro storia fosse al capolinea ma a...

The Boys 2 è in arrivo, ancora più forte e folle. Debutta su Prime Video la seconda stagione della serie Tv basata sull'omonimo fumetto... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di ...

Una Vita, anticipazioni dal 7 al 12 settembre: Cinta rivela a Rafael di amare Emilio, Marcia seduce Don Felipe

Inizia una nuova settimana a Calle Acacias, e come sempre i colpi di scena sono l’ordine del giorno. Dopo il ritorno di Donna Genoveva al fianco di Alfredo Bryce, la vita degli abitanti del civico 38 ...

The Boys 2 è in arrivo, ancora più forte e folle. Debutta su Prime Video la seconda stagione della serie Tv basata sull'omonimo fumetto... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di ...Inizia una nuova settimana a Calle Acacias, e come sempre i colpi di scena sono l’ordine del giorno. Dopo il ritorno di Donna Genoveva al fianco di Alfredo Bryce, la vita degli abitanti del civico 38 ...