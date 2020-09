Annalisa torna con il nuovo singolo “Tsunami” e l'album “Nuda” (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – E' Tsunami, il nuovo singolo di Annalisa che anticipa di qualche settimana il nuovo album “Nuda”, in uscita il 18 settembre.In radio e nei digital store dal 4 settembre Tsunami, scritta dalla stessa Annalisa, Davide Simonetta e Alessandro Raina e prodotto da d.whale (Davide Simonetta), rispecchia il tema dell'album entrando nel mondo della cantautrice e raccontandone la riflessione, la forza e la fragilità.“Questa canzone – intensa e importante – nasce da una pagina di diario, che poi ho adattato a canzone, in studio -racconta Annalisa – Sono frasi che mi ero appuntata una notte in cui non riuscivo a dormire proprio perchè continuavano a ronzarmi dentro. Le voci sono intorno e ... Leggi su liberoquotidiano

Annalis26458224 : RT @usedtome: ah ma quindi da stanotte si torna a piangere per una nuova ballad di annalisa??? - usedtome : ah ma quindi da stanotte si torna a piangere per una nuova ballad di annalisa??? - Vale41229116 : @nonlosoioboh Houseparty,Se avessi un cuore, Tutto per una ragione,Noi siamo un'isola,II mondo prima di te, Una fin… - Vale41229116 : @TristeEbbasta Houseparty,Se avessi un cuore, Tutto per una ragione,Noi siamo un'isola,II mondo prima di te, Una fi… - salvatore_bua : A Lampedusa si torna indietro di dieci anni sull’immigrazione - Annalisa Camilli - Internazionale. Soternicol -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa torna Annalisa torna dal vivo per RADIO ITALIA LIVE ESTATE Radio Italia C’è davvero un’emergenza migranti a Lampedusa?

“C’è un’emergenza immigrazione a Lampedusa, ma non c’è un’emergenza immigrazione in Italia”. Il sindaco della piccola isola siciliana, Salvatore Martello, è seduto alla sua scrivania al secondo piano ...

Nubifragio a Cortina, una donna finisce sott'acqua e allunga il braccio verso un passante: la storia (a lieto fine) di Annalisa

CORTINA. Una signora immersa fino al busto in un fiume d'acqua e fango durante la terribile ondata di maltempo che ha travolto Cortina il 24 agosto. Lei tiene il braccio alzato e si rivolge a un signo ...

“C’è un’emergenza immigrazione a Lampedusa, ma non c’è un’emergenza immigrazione in Italia”. Il sindaco della piccola isola siciliana, Salvatore Martello, è seduto alla sua scrivania al secondo piano ...CORTINA. Una signora immersa fino al busto in un fiume d'acqua e fango durante la terribile ondata di maltempo che ha travolto Cortina il 24 agosto. Lei tiene il braccio alzato e si rivolge a un signo ...