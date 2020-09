Annalisa Instagram foto in costume, “tsunami” travolgente: «Se è un sogno non svegliatemi!» (Di giovedì 3 settembre 2020) Aperture laterali trasognanti quelle che Annalisa Scarrone regala ad Instagram nell’ultimo, entusiasmante, post. “Tsunami in arrivo”, esclamano i followers trepidanti – oltre che per l’immagine – per l’uscita dell’ultimo singolo della cantante savonese. Un susseguirsi di successi per l’ex protagonista di Amici arrivata ad un soffio dalla vittoria finale della decima edizione del talent. Vincitrice indiscussa e incomparabile per il seguito che quotidianamente ne condivide i traguardi. Leggi anche >> Paola Di Benedetto oggi, che stile in versione scout: la “freschezza” in shorts e calzini rosa Annalisa Instagram: la foto in costume arriva con “Tsunami”, l’ultimo singolo Annuncia così, ... Leggi su urbanpost

annalisa_artist : La mia opera IL RIMEDIO nella mostra HUMAN RIGHTS #womencansavetheworld |Campana dei Caduti| Rovereto (TN) Curata… - nail111003 : ??Houseparty / Annalisa Ciao Buonasera! ?? Ho caricato un nuovo video su YouTube! (link nel bio) Mi piace il ritorme… - giusyfrallonar1 : Questa sera stiamo insieme ad amici importanti, ovunque essi siano. Morsi d'Amore ore 21 nell'arena di Artinscena a… - GossipItalia3 : Annalisa Scarrone Instagram, vestitino nero aderente: «Bella come un tramonto!» #gossipitalianews - zazoomblog : Annalisa Scarrone Instagram vestitino nero aderente: «Bella come un tramonto!» - #Annalisa #Scarrone #Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa Instagram Annalisa Instagram foto in costume, “tsunami” travolgente: «Se è un sogno non svegliatemi!» UrbanPost Un clavicembalo al “Federico Cesi

Per il Festival “Federico Cesi“ stasera alle 21.30, Auditorium di San Francesco, concerto “Viaggio nel Tempo… da Scarlatti a Morricone” con la clavicembalista Annalisa Martella, in un excursus del rep ...

Una scelta di vita a favore della mela Rotella

Tradizione, passione, territorio, futuro. Sono questi gli ingredienti che rendono l’Azienda agricola "Il Meleto", di Annalisa Mori e Sergio Bardini unica e speciale. Il suo nucleo fondante ruota attor ...

Per il Festival “Federico Cesi“ stasera alle 21.30, Auditorium di San Francesco, concerto “Viaggio nel Tempo… da Scarlatti a Morricone” con la clavicembalista Annalisa Martella, in un excursus del rep ...Tradizione, passione, territorio, futuro. Sono questi gli ingredienti che rendono l’Azienda agricola "Il Meleto", di Annalisa Mori e Sergio Bardini unica e speciale. Il suo nucleo fondante ruota attor ...