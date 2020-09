Andrea Damante furioso: ‘Risparmiatevi questa mer**’ (Di giovedì 3 settembre 2020) È furioso Andrea Damante e sui social non lo nasconde: “questa volta risparmiatevi tutta questa m***a“. Il riferimento è al gossip divulgato dal settimanale Chi secondo cui l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la rottura con Giulia De Lellis, avrebbe una nuova fiamma, una ragazza di nome Martina lontana dal mondo dello spettacolo. Lo sfogo di Andrea Damante “questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario, se proprio… Qui nessuno ha nessuno… Anzi… Quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi” scrive su Instagram, e conclude: “Non mettete in mezzo persone che non esistono e portate un po’ di rispetto per questo ... Leggi su tvzap.kataweb

