Andrea Damante e la nuova fidanzata, sui social scrive: “Questa volta non permetterò di essere infangato” (Di giovedì 3 settembre 2020) Andrea Damante e la nuova fidanzata dopo Giulia De Lellis Andrea Damante è furioso. La relazione con Giulia De Lellis è finita, per la seconda volta, e i rumors lo vedono già impegnato con una nuova ragazza, una certa Martina, che il dj avrebbe portato nei luoghi che frequentava con Giulia De Lellis. “Accanto a lui – si legge su Chi nella rubrica “Chicche di gossip” – in questi ultimi giorni è comparsa una certa Martina. I due sono stati sorpresi in teneri atteggiamenti in uno dei luoghi più romantici che Andrea frequentava quando era legato a Giulia”. Tutte chiacchiere secondo Damante. Sui social ha deciso infatti di rispondere alle ... Leggi su tpi

Radio105 : 'Non mettete in mezzo persone che non esistono e portate rispetto per questo momento!' #AndreaDamante #3settembre… - ilgiornale : Sui social Andrea Damante rompe il silenzio e replica seccato ai pettegolezzi che lo vorrebbero già vicino ad un'al… - ChiaraMirandol5 : RT @vieniavedere14: ANDREA DAMANTE HA PARLATO HO I BRIVIDINI 2 settembre 2020 io c'ero ... #damellis - StraNotizie : Andrea Damante rompe il silenzio sulla sua presunta nuova ragazza - Diregiovani : ??“Non mettete in mezzo persone che non esistono e portate un po’ di rispetto in questo momento”: Andrea Damante non… -