Anche Marta Fascina ha il coronavirus. Tam-tam in Forza Italia: "Ci sono altri positivi" (Di giovedì 3 settembre 2020) Il tampone è stato effettuato nella notte, l'esito è positivo: Anche Marta Fascina ha contratto il coronavirus. La parlamentare di Forza Italia è la nuova compagna di Silvio Berlusconi, la cui positività al Covid-19 è stata rivelata nella serata di ieri, mercoledì 2 settembre. Secondo il Corriere.it, la notizia è partita da Arcore ed è rimbalzata nel corso della mattinata tra i banchi dei gruppi parlamentari azzurri. "Ci sono altri contagiati a villa San Martino", questo il tam-tam iniziato di buon mattino. Uno di questi positivi, dunque, è la biondissima Marta Fascina. Anche lei, probabilmente, ha contratto ... Leggi su liberoquotidiano

