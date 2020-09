Anche la compagna di Silvio Berlusconi Marta Fascina positiva al coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) Silvio Berlusconi positivo al coronavirus. Zangrillo: “E’ asintomatico”. Positivi Anche i figli Barbara e Luigi e la compagna Marta Fascina. MILANO – Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. A confermare la notizia ai microfoni dell’AdnKronos è il professor Alberto Zangrillo, suo medico curante: “E’ asintomatico e in isolamento a domicilio. E’ stato sottoposto al tampone per un recente soggiorno in Sardegna“. Anche i figli Luigi e Barbara sono risultati positivi al test per la ricerca del nuovo coronavirus. “Sarò presente in campagna elettorale con interviste tv e sui giornali e secondo le ... Leggi su newsmondo

