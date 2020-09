Anas sceglie l’orario notturno per i lavori sulla Statale della Reggia di Caserta (Di giovedì 3 settembre 2020) Al fine di contenere i disagi alla circolazione in orario diurno, oltre alle limitazioni già in corso nella galleria “Parco della Reggia” come annunciato lo scorso 25 agosto, anche i previsti lavori di ripavimentazione proseguiranno in orario notturno, con chiusura del tratto compreso tra lo svincolo di Maddaloni (km 0,000) e lo svincolo di San Clemente (km 4,800 circa), ivi compreso quella totale dello svincolo intermedio di Zona Industriale – San Nicola la Strada. Le limitazioni in questo tratto saranno attive da questa sera, 3 settembre 2020, fino a venerdì 11 settembre nella fascia oraria compresa tra le ore 21.30 e le ore 7 del giorno successivo, escluso giorni festivi e prefestivi. Il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità locale ... Leggi su ildenaro

