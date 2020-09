Amministrative: Ingroia, ‘Campobello va ripulita da incrostazioni illegalità, io simbolo antimafia’ (Di giovedì 3 settembre 2020) Palermo, 3 set. (Adnkronos) – “A Campobello di Mazara c’è un problema di legalità, e io rappresento una reale alternativa alla gestione dell’ordinaria amministrazione. Non è stata una decisione a caldo, è venuta fuori da un’opera di pressing che mi è stata fatta da cittadini e associazioni di Campobello, che è andata avanti per settimane. E’ una realtà notoriamente difficile, con un consiglio comunale sciolto per ben due volte per mafia. E si vociferava di un altro scioglimento. Insomma, come dicevo, c’è un problema di legalità che va affrontato. Ecco perché mi candido”. Sono passate meno di 24 ore dall’ufficializzazione della candidatura di Antonio Ingroia, ex Procuratore aggiunto di Palermo e oggi avvocato, ma anche ex candidato a premier ... Leggi su calcioweb.eu

