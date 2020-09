Amministrative: Ingroia, ‘Campobello va ripulita da incrostazioni illegalità, io simbolo antimafia’ (2) (Di giovedì 3 settembre 2020) (Adnkronos) – “Campobello di Mazara è una realtà che, da un punto di vista economico e ambientale, offre possibilità straordinarie ma necessita di essere ripulita dalle incrostazioni delle illegalità – spiega ancora Antonio Ingroia – ma con una visibilità che oggi non ha, anche nazionale, che possa attirare progetti e turismo, investimenti”.Ma perché i cittadini di Campobello dovrebbero votare per Antonio Ingroia? “Innanzitutto perché costituisco con l’associazione una reale alternativa alla gestione dell’ordinaria amministrazione”, dice l’ex pm e oggi avvocato, ma con un passato di commissario di ‘Sicilia e Servizi’, la società mista regionale per l’informatizzaizone. Una nomina ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Amministrative: Ingroia, 'Campobello va ripulita da incrostazioni illegalità, io simbolo antimafia' (3)... - TV7Benevento : Amministrative: Ingroia, 'Campobello va ripulita da incrostazioni illegalità, io simbolo antimafia' (2)... - TV7Benevento : Amministrative: Ingroia, 'Campobello va ripulita da incrostazioni illegalità, io simbolo antimafia'... - zazoomblog : Amministrative: Santangelo M5S non appoggerà Ingroia a Campobello di Mazara - #Amministrative: #Santangelo - TV7Benevento : Amministrative: Santangelo, 'M5S non appoggerà Ingroia a Campobello di Mazara'... -