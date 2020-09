Amministrative: Ingroia, 'Campobello va ripulita da incrostazioni illegalità, io simbolo antimafia' (3) (Di giovedì 3 settembre 2020) (Adnkronos) - E sulle critiche che arrivano sulla sua candidatura Ingroia allarga le braccia e dice: "Non posso mica cancellare la mia storia o nascondermi, perché ho avuto popolarità. Mi sono occupato di quel territorio prima come magistrato presso la Direzione distrettuale antimafia di Palermo e poi anche come avvocato". Cosa si aspetta Antonio Ingroia da questa candidatura? "Sono convinto che le cose si possano cambiare - risponde risoluto - serviva una candidatura esterna a Campobello di Mazara. Ed eccomi. Sono pronto". Adesso inizia la campagna elettorale. Dovrà vedersela con il sindaco uscente Giuseppe Castiglione. A sostenere l'ex magistrato ci sarà anche l'ex sindaco Pino Fazzuni: "Parlo a noi del Pd che non hanno accettato di sostenere l'uscente Castiglione". La strada è ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Amministrative: Ingroia, 'Campobello va ripulita da incrostazioni illegalità, io simbolo antimafia' (3)... - TV7Benevento : Amministrative: Ingroia, 'Campobello va ripulita da incrostazioni illegalità, io simbolo antimafia' (2)... - TV7Benevento : Amministrative: Ingroia, 'Campobello va ripulita da incrostazioni illegalità, io simbolo antimafia'... -