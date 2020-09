Amici day time nel preserale di Italia 1 (Anteprima Blogo) (Di giovedì 3 settembre 2020) Amici day time, la costola quotidiana del celebre e titolato talent show made in Maria De Filippi, dopo aver lasciato Discovery e Real time, trova asilo nella rete cadetta di Mediaset.TvBlog è in grado di dirvi che il day time di Amici andrà in onda su Italia 1, più precisamente nella collocazione del preserale. pubblicato su TVBlog.it 03 settembre 2020 16:17. Leggi su blogo

