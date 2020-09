Almodovar: «Nelle sale la catarsi dell’umanità» (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo aver ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla 76° Mostra di Venezia, Pedro Almodovar torna al Lido un anno dopo con un cortometraggio girato per la prima volta in inglese e nel mese di luglio, appena l’uscita dal confinamento lo ha permesso: «Il lockdown ci ha costretti in casa e ci ha dimostrato fino a che punto dipendiamo dalla finzione, infatti la cultura e il cinema sono stati essenziali per affrontare quel momento difficile. Per me è stato inquietante … Continua L'articolo Almodovar: «Nelle sale la catarsi dell’umanità» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

