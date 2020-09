All Togheter Now: come cambierà la terza edizione (Di giovedì 3 settembre 2020) La nuova stagione targata Mediaset riparte, anche, dalla terza edizione di All Togheter Now. Il programma condotto da Michelle Hunziker, dopo ascolti altalenanti, porta delle novità. Anche per la prossima stagione Mediaset punterà, di nuovo, su All Togheter Now; la trasmissione condotta da Michelle Hunziker che nelle precedenti due edizioni non ha convinto pienamente critica e pubblico. Anche per questo, forse, il programma subirà delle modifiche (due sostanziali, almeno per ora) che, sulla carta, dovrebbero rilanciare i dati di ascolto della trasmissione. Nella prima edizione, andata in onda nel 2019, lo share si è assestato sul 15%. La stagione numero due ha registrato dati leggermente più bassi, di poco superiori al 14,5%. Lo scorso luglio ... Leggi su bloglive

La nuova stagione targata Mediaset riparte, anche, dalla terza edizione di All Togheter Now. Il programma condotto da Michelle Hunziker, dopo ascolti altalenanti, porta delle novità. Anche per la ...

