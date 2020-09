All together now si rinnova, le novità della terza edizione (Di giovedì 3 settembre 2020) Per la sua terza edizione in arrivo questo autunno su Canale 5, All together now ha deciso di darsi una rinfrescata. È il sito DavideMaggio.it a rivelare quelle che saranno le novità che caratterizzeranno il programma: si inizia dalla spalla destra di Michelle Hunziker, quest'anno non ci sarà solo J-Ax e il muro dei giurati a dire la loro sulle esibizioni dei concorrenti, ma anche (e soprattutto) una versa e propria giuria speciale come in tutti i talent che si rispettino.Al rapper che è stato confermato anche per la nuova stagione si aggiungono altri 3 artisti del panorama musicale: l'ex giudice di X Factor, Anna Tatangelo (già stata ospite nel muro per la terza puntata della seconda edizione il 19 dicembre 2019), Francesco Renga (in ... Leggi su blogo

toysblogit : All together now si rinnova, le novità della terza edizione - TaxiDriversRoma : ALL TOGETHER NOW Su #Netflix @NetflixIT una storia di coraggio, amicizia e solidarietà. La recensione di… - IsaeChia : #AllTogethernow, la grande novità della nuova edizione sarà la giuria: ecco da chi è composta! - CIAfra73 : RT @enrick81: @OltreTv @famigliasimpson @misterf_tweets @napoliforever89 @Tvottiano @tw_fyvry @Federic01996 @SfideTv @CIAfra73 @ZeusMega @M… - andreapalazzo2 : RT @davidemaggio: BOOM! All Together Now cambia: arriva la giuria. Eccola in anteprima -