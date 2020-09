‘All Together now’, la grande novità della nuova edizione sarà la giuria: ecco da chi è composta! (Di giovedì 3 settembre 2020) Con l’arrivo della stagione autunnale molti degli show che abbiamo avuto modo di vedere nella scorsa stagione prenderanno il via; tra questi anche il programma canoro All Togher Now condotto da Michelle Hunziker e affiancata a sua volta da J-Ax giunto ormai alla terza edizione. E’ stato il sito DavideMaggio.it a svelare in anteprima alcune della novità riguardanti la prossima edizione del programma, primo fra tutti l’arrivo di una giuria speciale composta da Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone: La conduttrice svizzera non si avvarrà soltanto della presenza di J-Ax, che nel programma ha avuto finora il compito di presidiare il muro di cento giurati/artisti. Ad All Together Now 3, infatti, ci sarà una ... Leggi su isaechia

