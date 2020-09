Alien: Ridley Scott svela altri dettagli sul nuovo film (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo l'ultimo film di quattro anni fa Ridley Scott ha parlato del nuovo film di Alien, affermando che il progetto è in corso. Ridley Scott, padre del franchise fantascientifico Alien, ha parlato in una nuova intervista riguardante la nuova serie TV Raised by Wolves, accennando al nuovo film della saga, confermando che il progetto che è già in lavorazione. Il franchise, creato proprio da Ridley Scott nel 1979, ha all'attivo ad oggi 5 episodi e ora a quanto pare ne arriverà uno tutto nuovo, come il regista stesso ha confermato in un'intervista a Forbes e di cui aveva già parlato qualche mese fa: "C'è qualcosa in ... Leggi su movieplayer

Dopo l'ultimo film di quattro anni fa Ridley Scott ha parlato del nuovo film di Alien, affermando che il progetto è in corso. Ridley Scott, padre del franchise fantascientifico Alien, ha parlato in un ...

Alien: Ridley Scott conferma che è in lavorazione un nuovo film

Ridley Scott non è ancora pronto a lasciare il mondo di Alien! “È in corso” dice, riguardo a un prossimo progetto In una lunga e interessante intervista a Forbes per l’uscita della sua serie Raised by ...

