Alessandra Amoroso | “Ho ripulito le ferite | mi sono rialzata” è single e felice Foto

Alessandra Amoroso ai suoi fan ha parlato del suo ex fidanzato, a Tv Sorrisi e Canzoni confida il suo nuovo equilibrio di donna single e felice, di quanto si senta realizzata anche senza un compagno accanto (Foto). Con il tempo ha capito che non è essenziale, che una donna è felice anche da single. Con Settepani è stata una storia d'amore ovviamente importante, è durata 4 anni poi si è interrotta, forse ha deciso lei, non lo dice ma ha confidato che ci hanno provato fino in fondo. Alessandra Amoroso e Stefano Settepani credevano in un finale diverso ma purtroppo c'è stato altro. La cantante oggi sa che in una relazione la persona più importante deve essere lei, sa ...

