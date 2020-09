Alarm Phone, barcone con 90 migranti alla deriva: Malta non ci sente, e l’Italia? (Di giovedì 3 settembre 2020) Richiesta di aiuto inviata alla Alarm Phone, al momento è in pericolo, nelle acque al largo di lampedusa, un barcone con quasi cento passeggeri Fonte foto: (Getty Images)Un barcone con circa 90 passeggeri a bordo, ha chiesto pochi minuti fa aiuto, servendosi dell’Alarm Phone. Secondo le notizie riportate dal servizio telefonico che ha ricevuto la disperata chiamata d’aiuto, a bordo ci sarebbero anche donne e bambini di diverse età. Stando alle cordinate ricevute, i passeggeri, starebbero navigando con il loro barcone, al largo delle acque, “in zona Sar maltese, poche miglia a sud di Lampedusa. Dicono che le onde sono alte e che hanno bisogno urgente di soccorso”. Nella speranza che chi di ... Leggi su chenews

