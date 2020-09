Alarm Phone: “90 migranti in pericolo nella zona Sar di Malta, a poche miglia da Lampedusa” (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – Novanta persone migranti si trovano a bordo di un barchino alla deriva nella zona Sar (Ricerca e soccorso) di Malta. A darne notizia in un tweet e’ l’ong Alarm Phone, che afferma di essere stata allertata dai migranti stessi. Tra loro, riferisce l’organizzazione, ci sarebbero anche donne e bambini. “Si trovano nella zona Sar maltese, a poche miglia da Lampedusa” si legge nel messaggio. “Ci hanno detto che c’e’ mare grosso e che devono essere soccorsi con urgenza”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Alarm Phone: “90 migranti in pericolo nella zona Sar di Malta, a poche miglia da Lampedusa” Protestano alcuni migranti ricoverati per Covid a Foggia, vogliono tornare a lavoro Musumeci: “Fuori le navi delle ong dalla Sicilia”. E Conte promette più rimpatri Parlamentari della Lega davanti a Palazzo Chigi: “Stop all’invasione di migranti” Sea Watch 4 a Palermo, terminato il trasbordo dei 353 migranti su nave Allegra VIDEO | Migranti, Musumeci oggi da Conte: “Le condizioni dell’hotspot di Lampedusa sono disumane” Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Alarm Phone Lampedusa, Alarm Phone: in pericolo un barcone con 90 migranti a bordo TGCOM Migranti, Alarm Phone: 90 in pericolo nella zona Sar di Malta

A darne notizia in un tweet è l'ong Alarm Phone, che afferma di essere stata allertata dai migranti stessi. Tra loro, riferisce l'organizzazione, ci sarebbero anche donne e bambini ...

In pericolo 90 migranti a 20 miglia da Lampedusa

Roma, 3 set. (askanews) – “Barca in legno con circa 90 persone a bordo, tra cui donne e bambini, si trova in difficoltà a circa 20 miglia a Sud di Lampedusa”: è quanto si legge sull’account Twitter de ...

