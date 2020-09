Al Tg1 il ministro della Salute diventa Ministro della Speranza | VIDEO (Di giovedì 3 settembre 2020) Capita a tutti di incespicarsi quando si tratta di parlare, ancora di più se si fa un lavoro complicato in tal senso come l’annunciatrice del tg. In questo caso abbiamo assistito a un vero e proprio lapsus della giornalista dell’edizione mattutina di oggi del Tg1. Parlando di un intervento del Ministro della Salute Speranza alla camera la giornalista Susanna Lemma ha invertito il cognome e il titolo del ministero con un risultato che, alle orecchie, risulta esilarante. LEGGI ANCHE >>> Giornalista aggredita da bagnanti sgomberati a Palermo: «Mi hanno picchiato tante donne» Il «Ministro della Speranza ... Leggi su giornalettismo

Viminale : Il ministro #Lamorgese al Tg1 su immigrazione ed emergenza #Covid_19: la priorità è la tutela della sicurezza dei c… - beth2ely : RT @giornalettismo: Il risultato della gaffe della giornalista del #tg1 è esilarante: il ministro #Speranza diventa ministro della Speranza… - kebla10 : RT @perchetendenza: 'Il Ministro della Speranza': Per il lapsus di una giornalista del Tg1 - lysdrums : RT @perchetendenza: 'Il Ministro della Speranza': Per il lapsus di una giornalista del Tg1 - DovAnachronos : RT @perchetendenza: 'Il Ministro della Speranza': Per il lapsus di una giornalista del Tg1 -

Ultime Notizie dalla rete : Tg1 ministro Tg1, la gaffe in diretta: "Roberto Speranza, il ministro della Speranza" Liberoquotidiano.it Tg1, la gaffe in diretta: "Roberto Speranza, il ministro della Speranza"

Una strepitosa gaffe al Tg1 di mercoledì 2 settembre. Al telegiornale della rete ammiraglia di Viale Mazzini si dà conto dell'informativa alla Camera sul coronavirus tenuta dal ministro della Salute, ...

“Il ministro della Speranza, Salute”

Piccola gaffe al Tg1 di questa mattina; la giornalista riportando una dichiarazione del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha invertito il cognome con il ministero generando un lapsus di notevol ...

Una strepitosa gaffe al Tg1 di mercoledì 2 settembre. Al telegiornale della rete ammiraglia di Viale Mazzini si dà conto dell'informativa alla Camera sul coronavirus tenuta dal ministro della Salute, ...Piccola gaffe al Tg1 di questa mattina; la giornalista riportando una dichiarazione del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha invertito il cognome con il ministero generando un lapsus di notevol ...