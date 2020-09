Air Italy, accordo coi sindacati: scongiurati 1.465 licenziamenti (Di giovedì 3 settembre 2020) Cassa integrazione straordinaria per 10 mesi per tutti i lavoratori Air Italy, è l'accordo raggiunto tra governo, istituzioni e sindacati per scongiurare il licenziamento dei 1.465 dipendenti della ... Leggi su tgcom24.mediaset

repubblica : Air Italy, i lavoratori sono salvi: niente licenziamenti, accordo sulla cigs - JohnHard3 : RT @CiceroM5S: Air Italy, i lavoratori sono salvi: niente licenziamenti, accordo sulla cigs - ANTEO17 : RT @TelevideoRai101: Air Italy, intesa su Cigs per 10 mesi - fisco24_info : Air Italy, accordo raggiunto sulla Cig:?scongiurati 1.465 licenziamenti: Accordo raggiunto per scongiurare i licenz… - Danae0308 : RT @CiceroM5S: Air Italy, i lavoratori sono salvi: niente licenziamenti, accordo sulla cigs -